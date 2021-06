Valle Olona, il secondo anno senza Girinvalle

Anche quest’anno il tanto amato Girinvalle non ci sarà. Nel 2020, in pieno lockdown e con il rinvio di tutte le manifestazioni, era stato dato l’annuncio dell’annullamento della festa. Questo con il rammarico di chi, fin dal 2004, ogni terzo fine settimana di giugno vive un week-end speciale in valle Olona, godendo della bellezza della natura e attraversando sei comuni per divertirsi con giochi, musica e punti ristoro. Lo sguardo era fisso al 2021, con la speranza che l’anno successivo la macchina organizzativa si sarebbe potuta muovere.

Eppure gli amanti della valle Olona dovranno ancora attendere. Nonostante il calo dei contagi e il quotidiano aumento del numero dei vaccinati, non sarà possibile, anche per questo giugno, vivere la magia della manifestazione nata dal 2004 a Olgiate Olona e poi condivisa anche nei comuni di Marnate, Gorla Maggiore, Solbiate Olona, Gorla Minore e Fagnano Olona.

A raccontarcelo sono proprio i presidenti delle Pro loco della valle, a capo di sei associazioni autonome, ma capaci di far squadra e lavorare con affiatamento per l’amato Girinvalle.

I presidenti Pro loco durante una riunione organizzativa dell’edizione 2019.

Il primo à parlare è Artemio Paletti, 82enne energico presidente olgiatese e uno dei fondatori della festa: «La gente non aspetta che di uscire, noi volontari abbiam voglia di fare, ma purtroppo rispetto al 2020 per noi non è cambiato nulla: non è pensabile dar vita a una manifestazione che ogni anno richiama migliaia di persone in valle Olona – riflette Paletti, raccontando di come l’associazione abbia cercato di rendersi utile in questi mesi, con la solidarietà e aiutando gli olgiatesi con le prenotazioni dei vaccini – Stiamo a vedere come si evolverà la situazione, state pur certi che non appena possibile la nostra organizzazione ripartirà, ma ci dovranno essere le condizioni: la priorità è tutelare la salute».

Salute di chi partecipa – le tante famiglie, giovani, bambini e anziani che si riversano sulle rive del fiume Olona – ma anche della centinaia di volontari che permettono lo svolgimento della festa, come riflette Davide Pedrotti, a capo del gruppo di Marnate: «La voglia di fare è tanta, ma non è facile riuscire a progettare qualcosa per i cittadini garantendo l’incolumità di tutti. C’è incertezza sul come muoversi e sul come tutelare la salute di ciascuno: pensiamo a chi starebbe in cucina a distanza ravvicinata, con le mascherine e il calore dei fornelli. Occorre ragionare bene su questi aspetti, cercando di trovare qualche soluzione: noi stiamo cercando di pensare a eventi alternativi, anche fuori da quello che era il consueto programma annuale, così da regalare momenti di spensieratezza alle persone. Con il consiglio della Pro loco ci si trova ogni due settimane per mantenere vivo lo spirito del gruppo e trovare nuove idee: in queste settimane i social ci ripropongono foto dei nostri eventi di questo periodo dell’anno, come Festa della Scaià e Girinvalle.. E quanta nostalgia, ragazzi! ».

Anche a Fagnano Olona il rimpianto per questo nuovo annullamento del Girinvalle è tanto: «Purtroppo questo Covid ci ha rovinato e tolto tanto – commenta Armida Macchi, la più anziana dei presidenti Pro loco, ma al pari dei colleghi più giovani per dedizione ed entusiasmo – Intanto stiamo cercando di dar vita ad altre iniziative, le visite al Castello ad esempio, e di organizzare altri eventi, come il Ferragosto e la festa della Zucca. Appena si potrà dovremo anche rinnovare il consiglio direttivo dell’associazione: questa pandemia ha bloccato anche le nostre elezioni interne».

I sei presidenti avevano provato anche a parlarsi, mesi fa, ma la situazione pandemica incerta aveva spento gli entusiasmi. A raccontarcelo è Maria Rosa Petruzzi, che guida il gruppo di Gorla Maggiore: «Eh si: ci siamo sentiti fra noi per decidere il da farsi, anche se temevamo che anche questo Girinvalle sarebbe saltato. Per noi si tratta di un grande dispiacere: è l’evento che in un certo senso apre la stagione delle feste, una bella occasione di aggregazione per tutta la valle». Una delusione che può diventare però una spinta propositiva per il futuro: «Vediamola così: vorrà dire che ci rigeneriamo per il prossimo anno e torneremo con tante nuove idee – sentenzia Petruzzi con un sorriso – La gente ha voglia di uscire e noi abbiamo voglia di fare: stando a lungo fermi le proposte e le idee non mancano. Dateci il “la” e noi siamo pronti a partire. E sapete perchè ci teniamo? Perchè quando ricominceremo ad organizzare momenti insieme, il nostro entusiasmo sarà contagioso: la gente avrà la sensazione che, se si fanno di nuovo feste, la situazione stia migliorando e si respirerà finalmente un po’ di positività».

Sulla stessa scia Sonia Bianchi, la giovanissima presidente della Pro loco di Solbiate Olona: «La cosa che più ci manca è la sensazione di libertà, di poter essere stare insieme senza pensieri. Ci sono tantissime restrizioni e purtroppo non era possibile organizzare il nostro Girinvalle, è un vero peccato. Ci manca il trovarci per poter dar vita a momenti di incontro e socialità per le persone; intanto i nostri volontari sono impegnati all’hub di Malpensafiere: cerchiamo di impegnarci per la comunità, anche così».

Anche a Gorla Minore è forte il desiderio di regalare momenti di festa a chi ama la valle: «Noi prolochini di Gorla Minore non vediamo l’ora di ritornare ad organizzare e divertirci, col sorriso, riempiendo la nostra valle di colori, giochi, suoni, musiche, ma soprattutto di tanti amici che non vedono l’ora di stare insieme – racconta con entusiasmo la presidente Silvia Caldiroli – Noi siamo pronti: dobbiamo fare ancora i bravi nel rispetto delle regole affinché si possa finalmente tornare a organizzare feste ed essere spensierati».

Caldiroli coglie l’occasione di sfruttare questo spazio su VareseNews per mandare un saluto affettuoso agli altri gruppi: «Un abbraccio alle Pro loco e agli amici presidenti. Torneremo a riunirci per organizzare il nostro Girinvalle».