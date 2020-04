L’edizione Girinvalle 2020 non si farà

Quest’anno il Girinvalle non si terrà. La manifestazione che compì il primo passo nel 2004 dal comune di Olgiate Olona, per poi allargarsi anno dopo anno agli altri comuni della valle Olona, non potrà svolgersi, come di consueto, nel terzo fine settimana di giugno.

Le restrizioni imposte per l’allarme Coronavirus impongono ai presidenti delle sei Pro loco organizzatrici una scelta sofferta: “Il Comitato organizzatore del Girinvalle, in ottemperanza ai decreti emanati per l’emergenza Covid-19 e a salvaguardia della salute dei volontari e della popolazione, a malincuore, ha deciso di sospendere l’edizione 2020 del Girinvalle.

“Siamo molto dispiaciuti di questa sospensione – dichiarano i presidenti – ma non abbiamo la certezza che nel mese di giugno le restrizioni in essere saranno revocate, e di conseguenza vi possa essere l’opportunità di svolgere in totale sicurezza l’evento. Il nostro augurio è di poter tornare molto presto a condividere questi valori e momenti di aggregazione”.

Una decisione che ha visto convergere Davide Pedrotti (Pro loco Marnate), Silvia Caldiroli (Gorla Minore), Artemio Paletti (Olgiate Olona), Armida Macchi (Fagnano Olona), Sonia Bianchi (Solbiate Olona) e Maria Rosa Petruzzi (Gorla Maggiore) e i numerosi volontari che si mettono all’opera con idee, progetti e un intenso lavoro che dura mesi: dalla primavera fino a giugno, con un’energia che lascia stupiti, le associazioni costruiscono un evento capace di portare migliaia di persone sulle rive dell’Olona.

In questo affiatato e collaudato sistema organizzativo, VareseNews lo scorso anno ha mosso con discrezione qualche passo: i presidenti delle Pro loco ci hanno accolto alle loro riunioni, permettendoci di raccontare l’impegno di mesi che precede la festa di giugno e dandoci la possibilità di contribuire con le nostre iniziative.

Dalla pagina del gruppo Facebook “Oggi in valle Olona” abbiamo descritto i programmi di ciascuna associazione e durante la manifestazione abbiamo lanciato la caccia al tesoro fotografica, che ha permesso a persone che arrivavano anche dall’altra parte della provincia di scoprire le ricchezze di queste zone. “Ma davvero questa valle è così bella? Non la conoscevo” ci dicevano: si, il territorio che si snoda intorno al fiume Olona è davvero sorprendente e il merito che sia stato riscoperto è di queste sei Pro loco, al loro impegno e alla loro passione.

Niente Girinvalle, dunque, nel 2020: siamo certi che questo sacrificio permetterà a questi magnifici presidenti e ai gruppi che li circondano di organizzare un’edizione 2021 ancora più bella. Noi li aspettiamo, con tanta gratitudine e amicizia.