“Velate riparte” e si trova in piazza con un ricco menù

“Velate riparte” e torna in piazza dopo tanto tempo con la tradizionale manifestazione organizzata dal Corpo Edelweiss, l’A.s.d. Torre di Velate, il Circolo Familiare e gli amici dell’oratorio.

L’appuntamento è come di consueto in Piazza Cordevole nel fine settimana di sabato 3 e domenica 4 luglio, quando verrà allestito un ricco stand gastronomico. Gli avventori potranno trovare salamelle, hamburger di cinghiale, controfiletti, tris di fritti, patatine, olive all’ascolana, polenta e spezzatino e molto altro. Un menù per tutti i gusti che permetterà di trovare piatti gustosi ma sopratutto di vivere due giorni in compagnia.

La manifestazione, spiegano gli organizzatori, seguirà tutte le normative anticontagio da Covid 19 e potrebbe subire variazioni. Per questo è necessario prenotare il proprio posto in loco o il piatto d’asporto.