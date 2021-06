A Viggiù i bambini trasformano via Roma nella “via dei Diritti”

Da oggi e per una settimana la centralissima via Roma di Viggiù cambierà nome e sarà la via dei Diritti, una galleria all’aperto dei diritti fondamentali dell’uomo, sanciti dalla “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani“.

L’iniziativa, intitolata “Diritti al cuore“, è un progetto realizzato dalla scuola primaria Butti e dall’Amministrazione comunale di Viggiù, con al collaborazione di diversi commercianti ed esercenti del centro che ospiteranno nelle vetrine

«Avevamo un sogno – spiegano le insegnanti responsabili del progetto – il sogno di poter fare qualcosa per il nostro paese. Il progetto “Diritti al cuore” si inserisce all’interno di un percorso formativo sviluppato nel corso dell’anno scolastico nel contesto dell’insegnamento dell’educazione civica. Siamo partiti dalla conoscenza della “Dichiarazione Universale dei Dritti Umani”, per offrire l’opportunità agli alunni di vivere esperienze di cittadinanza attiva e consapevole, prendendo coscienza di una scala di valori che innesca condotte orientate al rispetto delle diversità, viste come occasione di arricchimento personale».

Un progetto, e un sogno, che l’emergenza Covid ha messo a dura prova: «Il progetto è stato rallentatoe più volte rimandato dalle quarantene che hanno investito la scuola, dai lock-down, dall’alternarsi di zone di differenti colori che hanno visto il paese protagonista di eventi pandemici importanti, ma la volontà dei bambini nell’andare avanti con incrollabile fede è stata per tutti un esempio di tenacia. E oggi siamo appagati nel vedere il nostro sogno diventare realtà».

I bambini della scuola di Viggiù nonostante tutti gli ostacoli non hanno perso l’entusiasmo: «I bambini hanno manifestato il desiderio di aprirsi al territorio e alla comunità in modo consapevole e responsabile, volendo essere promotori in prima persona della divulgazione dei diritti umani in modo trasversale proponendo l’idea che la Via Roma, corso principale del nostro paese, potesse diventare per una settimana la “Via dei Diritti” per permettere a tutta la popolazione di conoscerli e di farli propri, perché conoscendo i propri diritti si raggiunge la consapevolezza che essi vengano rispettati e salvaguardati».

Lungo via dei Diritti, per una settimana, cittadini e visitatori potranno “esplorare” uno per uno i diritti fondamentali dell’Uomo, fino ad arrivare nella corte del Municipio, dove diversi cartelloni realizzati dai bambini di quarta elementare commentano ed illustrano i più importanti tra questi diritti.

Domani alle 12, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, il sindaco Emanuela Quintiglio e gli amministratori cittadini saranno affiancati proprio dai bambini che hanno partecipato al progetto, che interverranno con le proprie riflessioni.