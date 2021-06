I voti del Varese: prima gioia per Aiolfi, Balla si fa perdonare

Il Varese si prende tre punti a Chieri grazie alla vittoria per 2-0 marcata delle reti di Aiolfi, al primo gol tra i grandi, e Balla, che si fa perdonare il rigore sbagliato nel primo tempo. La gara si sblocca grazie alla velocità di Minaj e Capelli, che entrano dalla panchina e fanno la differenza.

LE PAGELLE

LASSI 6,5: Una parata importante nel primo tempo e qualche uscita sicura

APRILE 6,5: Gara attenta e fatta di tanti interventi sicuri

QUITADAMO 7: Califfo al centro della difesa, sbaglia pochissimo

PARPINEL 6,5: Altra prestazione solida, questo ragazzo ormai non è più una sorpresa e il Varese se lo dovrà tenere ben stretto

POLO 6: Molto intraprendenti nei primi minuti, con il passare del tempo spinge meno ma la prestazione resta sufficiente

SNIDARCIG 6: Fa girare bene palla senza paura. Non giocando da tanto, il calo fisico era abbastanza scontato

Minaj 6,5: Spacca la partita con le sue accelerazioni e l’assist per il gol di Aiolfi

GAZO 6,5: A centrocampo fa valere forza ed esperienza. Onora la fascia da capitano al braccio

Mapelli s.v.: Dentro degli ultimi minuti per aumentare i centimetri

NICASTRI 6: La prova è buona e generosa, tenta anche qualche giocata con profitto

Aiolfi 6,5: Festeggia il primo gol facendosi trovare nel posto giusto in mezzo all’area

BALLA 6: Gioie e dolori. Non la sua miglior prestazione, anche forse perché all’inizio fa la mezzala pura. Sbaglia il rigore ma nel finale chiude i conti con il gol del 2-0

MAMAH 5,5: La voglia non manca, ma spesso pasticcia

Capelli 6,5: Velocità e fiammate a servizio della squadra. Porta il suo importante mattoncino per la vittoria. Suo l’assist per Balla

SOW 5,5: Lotta tanto ma sono più le battaglie perse. Procura il calcio di rigore con un mancino sporco

Beak 6: Si mette in mezzo al campo e si mette d’impegno per aiutare la squadra