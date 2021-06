Il Varese sorride nell’ultima trasferta: 2-0 a Chieri

L’ultima trasferta della stagione termina con un risultato positivo per il Varese, che a Chieri vince 2-0 riuscendo nel finale a sbloccare una gara difficile e condizionata dal gran caldo. A decidere la gara sono le reti di Aiolfi al 36′ – primo gol tra i grandi per l’attaccante classe 2003 – e di Balla al 49′, che si fa perdonare l’errore dal dischetto nel primo tempo.

Per i biancorossi, che salgono a quota 42 punti, l’ultima fatica della stagione sarà domenica 20 giugno al “Franco Ossola” contro il Derthona.

FISCHIO D’INIZIO

Ultima trasferta della stagione per i biancorossi. Senza risvolti sulla classifica, Chieri e Varese si affrontano più per l’orgoglio che per i tre punti. Mister Ezio Rossi fa un po’ di turnover e schiera un 3-4-1-2 con Lassi in porta, Snidarcig in mediana con Gazo e Balla sulla trequarti alle spalle di Mamah e Sow. Per i padroni di casa di mister Didu il modulo è 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Ferrandino, Valenti e Pedrabissi.

PRIMO TEMPO

Ritmi bassi e squadre attente. I primi minuti non regalano molto, se non qualche corner. Per la prima emozioni bisogna attendere il 17′ quando dal corner Mamah calcia verso la porta, Marenco respinge male ma Sow in equilibrio precario calcia fuori da ottima posizione. Il Chieri però non sta a guardare e al 23′ Pedrabissi di testa in girata impegna Lassi a una difficile parata d’istinto. L’occasione più nitida arriva però al 30′ ed è di marca biancorossa: lancio in area, Gazo sbuca sul secondo palo e rimette in mezzo dove Aprile calcia in maniera sporca ma trova Conrotto pronto sulla riga di porta a respingere da terra. Al 35′ il match potrebbe sbloccarsi: su lancio di Snidarcig, Sow controlla palla in area e calcia, Conrotto in scivolata tocca con il braccio e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto però Balla spiazza Marenco ma colpisce il palo. Nel finale di tempo il ritmo cala e le squadre non affondano più. All’intervallo il risultato è così ancora fermo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Il Varese sembra crederci di più e al 6′ Marenco ci deve mettere la faccia per parare in uscita su Balla, smarcato da un’azione caparbia di Mamah. Sull’angolo conseguente si sviluppa una serie di rimpalli, con Aprile che mette in rete da due passi, ma la gioia è bloccata dalla bandierina alzata dell’assistente che annulla il gol. Mister Rossi prova a dare più brio inserendo al 17′ Capelli e Minaj per Snidarcig e Mamah e Capelli si fa notare subito con un destro a giro dal limite dell’area che Marenco respinge in tuffo. Il Chieri si vede al 24′ con una punizione dal limite dell’area che però Spera calcia sopra la traversa. Dopo qualche minuto di ritmi compassati, al 32′ è ancora Capelli, servito in corsa da Balla, a impegnare il portiere avversario con un mancino in diagonale, ma anche in questa circostanza Marenco è attento e blocca. al 35′ il punto di svolta della sfida: Pautassi mette in rete di testa, ma si alza la bandierina e annulla il gol. Il Varese riparte velocemente con Minaj che va via in velocità e serve Aiolfi che dal cuore dell’area realizza il suo primo gol tra i grandi. Nel finale il Chieri si sbilancia e Balla, dopo aver sbagliato in una prima occasione, al 49′ chiude i conti siglando il 2-0 in contropiede. Il Chieri resta in 10 per l’espulsione di Pautassi ma la gara è finita e i biancorossi possono festeggiare per aver vinto l’ultima trasferta della stagione.