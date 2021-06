Ezio Rossi contento della vittoria: “Dimostrato di essere un gruppo unito”

Dopo la vittoria di Chieri, l’allenatore del Varese Ezio Rossi ha parole dolci per i suoi giocatori, sottolineando un aspetto: «Sono particolarmente contento, forse più di una partita normale. È la vittoria del gruppo, una di quelle che piacciono agli allenatori perché vuol dire che hai creato un gruppo sano, che ti ha sempre seguito. Anche quelli che erano mesi che non giocavano hanno fatto il loro dovere, forse anche di più. Merito ai vari Snidargic, Sow, Aprile, Lassi, Kenneth, Polo che hanno dimostrato di valere e di essere un gruppo straordinario».

A decidere la gara sono stati Balla e Aiolfi, due reti particolari, come ammette mister Rossi: «Balla si è sbloccato segnando il primo gol su azione del campionato, anche se Giulio in panchina lo prendeva in giro. Aiolfi è un ragazzo che se riuscirà a capirmi potrà fare qualcosa nella sua vita. Per lui la partita più difficile inizierà dal prossimo allenamento, il primo dopo il gol».

Domenica sarà l’ultima di campionato, al “Franco Ossola” contro il Derthona: «Non devo chiedere tanto prima dell’ultima partita, ma allo stadio “Ossola” non abbiamo trovato tanta gioia, e vorrei fare una bella gara, anche per i tifosi. All’ultima gara i ragazzi volevano dedicare loro una vittoria, speriamo di farlo alla prossima»