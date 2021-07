AAA single over50 cercansi per una serata in compagnia

Fare nuove amicizie, incontrare gente diversa, aprirsi a nuove esperienze. Non esiste un’età definita per voler affrontare la novità. E la solitudine è una situazione di cui si soffre in ogni tempo.

Così, dato che app, siti di incontri o semplicemente palestre o discoteche sono soprattutto affollate da giovani, qualcuno ha pensato a iniziative dedicate agli over, ultracinquantenni per intenderci che si sentono soli e avrebbero voglia di conoscere gente nuova uscendo dalla propria routine.

L’idea di creare occasioni, dove incontrarsi e conoscersi, è venuta a Irene Conti che, dopo aver vissuto personalmente una fase di isolamento, ha capito che la soluzione è semplice e richiede solo un po’ di spirito di avventura: « L’idea di organizzare momenti di socializzazione mi è venuta un paio di anni fa, poi il Covid ha bloccato tutto – spiega Irene – ora che abbiamo ritrovato una socialità, pur minima, ho pensato proporre qualche appuntamento per single. Ho trovato un locale nel quartiere di Masnago a Varese che ha ritenuto l’idea originale. Così domani, 14 luglio, esordiamo con l’iniziativa “Aperi-Single” al bar Social. Dalle 18.30, fino alla chiusura, c’è la possibilità di venire per stare insieme e conoscersi, mangiando qualcosa».

L’iniziativa prevede un costo di 10 euro per la prima consumazione. La serata è aperta a tutti gli over 50 che possono presentarsi liberamente anche se è preferibile la prenotazione al nr 0332 229452.

Dopo l’esordio, l’incontro successivo sarà tra 15 giorni e così anche in agosto, sempre ogni due mercoledì: « So che è una proposta particolare e occorre un po’ di spirito di iniziativa ma credo che sia un’occasione per uscire dall’isolamento».