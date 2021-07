Agenzia formativa, pubblicati i bandi per la ricerca di collaboratori

L’Agenzia Formativa della Provincia di Varese ha appena rinnovato gli elenchi dei suoi potenziali collaboratori, da impiegarsi come docenti e formatori sia corsi dell’obbligo formativo, per gli studenti che escono dalla terza media, sia nei corsi riservati degli adulti (nella foto il laboratorio di cucina del Cfp di Luino).

Gli elenchi sono riferiti sia alle materie di base, quelle tradizionali e comuni a tutte le scuole, sia alle materie professionali, che riguardano i laboratori dei diversi indirizzi previsti dalla nostra offerta formativa, e sono articolati in 91 titoli diversi, che verranno utilizzati dal prossimo mese di settembre per il conferimento di incarichi professionali e per contratti a tempo determinato nelle cinque sedi operative dell’Azienda.

Il bando per essere inseriti nell’elenco dei potenziali collaboratori, consultabile sul sito dell’Agenzia Formativa nella pagina “Lavora con noi” (https://agenziaformativa.va.it/wp-content/uploads/integrazione-bando-2021-1.pdf), resterà aperto fino al 30 giugno 2022; i docenti, formatori e professionisti interessati a lavorare con l’Agenzia Formativa potranno continuare a candidarsi on line, attraverso il “Portale acquisizione candidature”, seguendo il menù guidato.

«Il nostro intento è quello di assicurare ai nostri studenti, oltre 1.300 nelle diverse sedi (Varese, Gallarate, Tradate, Luino e CFPIL di Varese), i docenti migliori e più motivati, e a tutti i candidati l’opportunità di lavorare con la più importante azienda formativa del territorio provinciale», spiegano dasll’Agenzia formativa.