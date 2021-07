Ai giardini letterari di Villa Toeplitz ospite Fabio Guarnaccia

Giovedì 15 luglio alle 18.30, a Villa Toepliz, Fabio Guarnaccia presenta il suo ultimo romanzo Mentre tutto cambia (2021).

A conversare con l’autore ci sarà il professor Andrea Bellavita, docente di Storytelling e fiction tv all’Università degli studi dell’Insubria.

Il libro, ambientato nella periferia milanese a cavallo tra gli anno Ottanta e Novanta, è stato anche candidato al Premio Strega 2021 da Antonio Pascale.

Al termine, come di consueto, Aperitivo con l’autore.

L’accesso è libero

L’autore

Fabio Guarnaccia è nato nel 1975, vive a Milano. Laureato in Filosofia, lavora in tv dove si occupa di analisi dei consumi culturali e di contenuti per l’intrattenimento e la fiction. Dal 2006 è direttore della rivista culturale “Link. Idee per la televisione”. Codirige la collana “SuperTele” di minimum fax e ha insegnato Teoria e tecnica della comunicazione televisiva all’Università Statale di Milano. Ha pubblicato racconti, oltre a diversi saggi su tv, letteratura, cinema e fumetto, ha collaborato con “minima&moralia”, “Vice magazine”, “GQ” e “Rivista Studio”. Ha pubblicato i romanzi Più leggero dell’aria (Transeuropa 2010) e Una specie di paradiso (Laurana 2015).