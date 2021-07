Alla Rocca Borromea arriva la Celtic Night

Due notti magiche (30 e 31 luglio 2021) alla Rocca Borromea di Arona (Via alla Rocca, 22, 28041 Arona – NO) organizzate dall’Accademia danze irlandesi Gens d’Ys.

Prima edizione di una manifestazione che celebra la passione per le musiche e le danze celtiche, il ritorno allo spettacolo live e l’occasione per il pubblico, presente nell’anfiteatro naturale del parco della Rocca, di godere di una vista strepitosa sul lago e sulla Città.

Inaugureranno la prima serata l’Ensemble Sangineto, i due gemelli Adriano e Caterina, ovvero la suggestione dell’arpa celtica e del salterio, in una delle formazioni più eclettiche della penisola (ore 20:30).

A seguire, GADAN, quartetto celebre nella scena irish e irish-rock italiana, trascinerà tutti nell’incredibile mondo della musica celtica. (ore 22.00)

Sabato 31 luglio, alle ore 20:30 risuoneranno, nell’anfiteatro, le note dell’arpista francese Anne Gaëlle Cuif, tra le più conosciute del panorama moderno, internazionale.

Alle 22.00 l’esibizione della Compagnia Spettacoli dell’Accademia Danze Irlandesi Gens d’Ys coinvolgerà i presenti in uno show di musica e danze dai ritmi incalzanti, in un crescendo di sonorità e di passi sostenuti che faranno emozionare non solo gli appassionati di “Lord of the Dance”.

Un piccolo mercato artigianale sarà presente durante la manifestazione.

Il servizio ristorazione sarà garantito dal birrificio artigianale “Due Tocchi” e dalla “Corte della Rocchetta”

INFO E PRENOTAZIONI:

PARCO DELLA ROCCA BORROMEA

Via alla Rocca, 22, 28041 Arona – NO

I posti sono limitati, in osservanza delle disposizioni anti-covid, saranno disponibil fino ad esaurimento.

E’ necessario acquistare direttamente biglietti su www.celticnights.it

Costo: 10 euro la singola serata – 15 euro entrambi i giorni

info@gendys.it

IMPORTANTE:

La via della Rocca sarà chiusa al traffico.

Sarà attivo un servizio navetta gratuito (trenino turistico), con partenze dalle ore

19.00 dal posteggio di Piazzale Aldo Moro (in fronte alla stazione) e dall’imbarcadero

di Arona, permettendo il rientro fino alle 01.00.

Si consiglia di non provare a raggiungere la Rocca Borromea in macchina, ma di

andare direttamente nel posteggio indicato.

CELTIC NIGHTS

Venerdi 30 e sabato 31 luglio 2021

Rocca Borromea di Arona (NO).

Un cielo stellato, una rocca, una vista mozzafiato e una musica antica