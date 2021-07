Anche a Inarzo “spunta” una panchina rossa

Una panchina rossa per mostrare a chi passerà da Inarzo che il paese ripudia ogni forma di violenza contro le donne. Nessuna inaugurazione ufficiale, solo belle foto ricordo con alcune delle donne impegnate nelle associazioni attive a Inarzo.

La panchina, che è stata collocata in via 1° Maggio, è stata donata dalla famiglia Rocchi, ed è stata dipinta di rosso come è avvenuto in altri luoghi della provincia, proprio per mostrare vicinanza alle donne vittime di violenza. Testimoni della posa e del gesto simbolico alcune rappresentanti del Centro di Promozione Sociale e della Pro Loco. «Ringraziamo la famiglia che ha regalato la panchina – ha detto il sindaco Montonati – e che ci ha permesso di affrontare un tema che davvero non può essere ignorato»