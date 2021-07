“Ancora non c’è un testo di legge per cambiare la riforma della sanità”

Ancora una fumata nera dalla giunta per la legge di revisione della 23. Slitta infatti a giovedì l’approvazione del testo. «Era attesa per oggi in giunta l’approvazione della riforma della sanità lombarda ma così non è stato e un testo di legge su cui discutere e confrontarsi ancora non c’è. Che sarebbe stata licenziata lo aveva annunciato a più riprese la vicepresidente Moratti, tanto che mercoledì 21 doveva essere illustrata in commissione sanità, quindi siamo di fronte all’ennesimo stop, a otto mesi dalla lettera del Governo con tutte le richieste di correzione della riforma sperimentale del 2015. Che cosa è successo? Perché tanto ritardo? La verità è che questa coalizione non è in grado di cambiare un modello di sanità che ha fortemente voluto e sempre difeso, anche di fronte alle evidenze negative degli ultimi diciotto mesi. Altro che pragmatismo e concretezza, lo scontro tra Moratti e la Lega è sempre più evidente ma stanno giocando sulla pelle dei lombardi».

Lo dichiarano per il gruppo regionale del Pd Fabio Pizzul e Samuele Astuti, capogruppo in Consiglio e capodelegazione in commissione sanità a palazzo Pirelli