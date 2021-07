Auto contro lo spartitraffico tra Albizzate e Solbiate Arno

(foto di Virginia) Incidente all’imbocco dell’autostrada tra Albizzate e Solbiate Arno, in via Alberto da Giussano. Il guidatore di un’auto è finito contro lo spartitraffico intorno alle 17.40 di domenica 4 luglio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il principio di incendio che si è sviluppato dal motore dell’utilitaria. Per la persona alla guida nessuna grave conseguenza: è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.