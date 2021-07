Autostrada A8, chiuso per una notte l’allacciamento con l’A4

Sulla autostrada A8 Milano -Varese, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “Fiorenza”, in orario notturno, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Varese ed è diretto sulla A4 verso Brescia/Venezia.

Succederà nella notte di sabato 3 dalle 22:00 alle 5:00 di domenica 4 luglio.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Fiera, al km 2+200 e seguire le indicazioni per Monza, lungo la A52 Tangenziale nord di Milano ed entrare sulla A4 alla stazione di Monza.