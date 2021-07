Autostrada A8, chiusure notturne per lavori a Castellanza

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire programmate attività di manutenzione di un cavalcavia, sono previste in orario notturno, nelle tre notti consecutive di martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 agosto, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.

Sulla A1, invece, per consentire lavori di ripristino della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 alle 24:00 di martedi 3 agosto, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in uscita per i veicoli provenienti da Milano e in entrata verso Bologna.

In alternativa, per chi proviene da Milano, si consiglia di uscire allo svincolo di San Donato Milanese, mentre a chi è diretto a Bologna, si consiglia di entrare allo svincolo di Melegnano, al km 7+700, o di Poasco/Via Emilia.