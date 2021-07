A Besano si tifa Italia in piazza: maxischermo per 170 persone nell’area mercato

In vista della semifinale dei Campionati europei di questa sera, la Giunta comunale di Besano ha deciso di offrire la proiezione su maxischermo pubblica, libera e gratuita, della partita della Nazionale in programma questa sera alle 21.

Il maxischermo sarà montato nell’area mercato, di fianco all’oratorio, dove si potrà accedere a partire dalle 20, fino ad esaurimento dei 170 posti disponibili. Il varco d’ingresso sarà in fondo alla piazza, dal campo sportivo.

Ovviamente saranno attivate le prescrizioni anti Covid per l’accesso al piazzale: utilizzo della mascherina, divieto di assembramento e, per motivi di sicurezza, divieto di portare in piazza vetro, lattine, aste di bandiera o altri oggetti contundenti.

L’Amministrazione raccomanda di lasciare pulita l’area servendosi degli appositi cestini e di avere attenzione delle sedie e delle panche posizionate in piazza, nonché dei bagni pubblici.

In caso di vittoria, la proiezione sarà replicata anche per la finale di domenica 11 giugno.