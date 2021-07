Cade dalla moto in via Gasparotto: motociclista in ospedale, traffico in tilt

Lunghe code per circa un’ora questa mattina in via Gasparotto, sia provenendo da Varese sia provenendo da Azzate, a causa di un incidente avvenuto intorno alle 8.

Un uomo di 55 anni è caduto, per cause ancora in via di accertamento, dalla sua moto.

Immediati i soccorsi, che hanno portato lo sfortunato motociclista all’ospedale di Circolo in codice giallo: nel frattempo in quel trafficato tratto si sono sviluppate le code. Sul posto anche i vigili urbani di Varese per i rilievi e per il controllo della circolazione.