A Cassano Magnago arriva la Sagra della Sardegna

Da venerdì 23 a domenica 25 luglio, l’area feste in via Primo Maggio a Cassano Magnago ospiterà la

Sagra della Sardegna

un altro evento culinario organizzato da Street Food Parade con il patrocinio del Comune della città.

Visto che per molti non è ancora arrivato il momento di partire, questo fine settimana Street Food Parade

La prima edizione di una festa che porterà i migliori piatti della tradizione dell’isola: agnello con patate e mirto, maialetto, malloreddus alla campidanese, fregola ai frutti di mare, le dolcissime seadas e molto altro ancora.

Gli organizzatori: “La sagra della Toscana settimana scorsa è stata intensa perché la maggior parte dei giorni abbiamo registrato tutto esaurito su prenotazione. Vogliamo ripetere il successo in totale sicurezza anche questo weekend con la Sagra della Sardegna!”

Programma

Venerdì 23 luglio

Karaoke collettivo di Ariele Frizzante

Sabato 24 luglio

Omaggio a Fabrizio De Andrè a cura di Renato Franchi acoustic band

Per i più piccoli ci sarà anche un tappeto elastico e il tiro al segno per poter giocare in libertà!

Inoltre, grazie alla tensostruttura di 1600 mq, i partecipanti potranno godersi l’intero weekend anche in caso di maltempo e in completa sicurezza.

PRENOTAZIONI CONSIGLIATE

Posti limitati (SOLO servizio al Tavolo)

Attivo il servizio di take away

Per prenotare compila questo semplice modulo online o invia un messaggio WhatsApp al numero +393495382384

Orari

Venerdì e sabato dalle 18 a mezzanotte

domenica dalle 11.30 alle 15.00 e dalle 18.00 a mezzanotte

INFO streetfood@leofficineculturali.it