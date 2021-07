Convivialità artistica, un laboratorio con Auser aperto a tutti

Auser Insieme Busto Arsizio, che con i propri volontari partecipa al progetto “Arte per non stare in disparte”, in rete con le altre associazioni, invita tutti i cittadini a partecipare al laboratorio di convivialità artistica in cui si dialoga tra arte e filosofia a cura di Fernanda Lombardi e Michela Volfi.

L’appuntamento è previsto per mercoledì 14 luglio dalle 15,30 alle 17,30 nella sede di Evolvere Aps in via Vesuvio 50 a Busto Arsizio. Sarà un momento per promuovere e ricostruire relazioni positive. Un’occasione di incontro tra diverse generazioni, soggetti con diverse risorse e culture, un momento di scambio e di crescita per ognuno. E’ possibile prenotarsi anche telefonando alla sede Auser : 0331320942 ore 9-12 e 14,30-18