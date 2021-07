Il cortometraggio di Sos Malnate premiato al Festival Malescorto

Il corto che ha raggiunto il punteggio maggiore dalla giuria del Malescorto – International Short Film Festival, nella sezione “volontariato e solidarietà” è quello realizzato dai giovani di Sos Malnate con Cooperativa Totem dal titolo “Quando ne senti la mancanza”.

“E’ il corto che abbiamo più apprezzato, capace di mettere in scena una storia con ironia, cosa non scontata e semplice quando si parla di volontariato. Abbiamo apprezzato il tono ironico ma capace di fare riflettere lo spettatore sul ruolo del volontariato. Infatti se non ci sono i volontari, o scioperano, cosa potrebbe succedere?” queste le parole della giuria del Festival al momento della premiazione.

«Ringraziamo la giuria del Festival per questo importante riconoscimento – commentano invece da Sos Malnate –, tutti i nostri giovani e meno giovani volontari che hanno realizzato il corto coordinati da Marta Lucariello, Michele Orlandi e Massimo Lazzaroni della Cooperativa Totem per il supporto. Un ringraziamento va anche a Regione Lombardia che ci ha sostenuto nel progetto “The Next Generation” grazie al quale è stato realizzato questo corto».

Nel link il momento della comunicazione dei vincitori e i corti che hanno vinto la selezione: https://youtu.be/vQqNGLwVA5s?t=388