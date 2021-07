Dal Rotary Club “Ticino” un aiuto alle zone alluvionate della Germania

Le alluvioni che hanno colpito in modo pesante, la scorsa settimana, alcune zone della Germania hanno dato vita ad azioni solidali anche a partire dalle nostre zone. È il caso del Rotary Club “Ticino”, che comprende la zona di Busto, Gallarate e Legnano, il quale è in stretto contatto con il club Adenau-Nurburgring, il quale si sta adoperando nella distribuzione di cibo e vestiti ma anche nella ricerca di alloggi per gli sfollati.

A marzo del 2020, quando la Lombardia era stata la prima regione investita dall’emergenza coronavirus, il Rotary Club Adenau-Nurburgring si era adoperato per raccogliere fondi a favore della nostra zona, un contributo di 23mila euro a cui si era aggiunta la donazione di numerosi DPI (dispositivi di protezione individuale).

Questa volta ad avere bisogno sono i cittadini tedeschi colpiti dal maltempo e quindi – anche per il tramite del borgomastro di Adenau, presidente del Rotary Club locale – i soci dell’RC “Ticino” si sono mobilitati e hanno predisposto immediatamente una donazione di fondi così da fare fronte alle necessità nella zona colpita dall’alluvione.