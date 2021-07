Dante è rappabile a Orino? Un laboratorio per giovanissimi

Sicuramente non si troveranno le impronte lasciate fisicamente dal cammino di Dante nella sua Selva Oscura al Campo dei fiori, “ma nei nostri boschi prealpini se ne possono trovare altre, anche più suggestive!”, scrivono gli animatori del Pargolario nell’invito rivolto ai ragazzi tra 10 e 14 anni a partecipare al laboratorio “Dante è rappabile a… Orino?” pensato “per conoscere o riconoscere il Sommo Poeta in una veste singolare e in una location che forse lo stesso Dante avrebbe apprezzato: il Crotto della Gesiola di Orino.

Immersi nella natura e grazie alla collaborazione di Teatro Periferico di Cassano Valcuvia, i ragazzi potranno fare un loro omaggio a Dante, in occasione della commemorazione per il settecentesimo anniversario della morte del poeta, avvenuta il 14 settembre 1321.

Consapevoli che il periodo estivo è ormai diventato sinonimo di “apertura”, i promotori del Pargolario hanno deciso di non rinunciare al Dantedì, facendolo slittare dal 25 marzo ad agosto.

L’evento prevede infatti la realizzazione di cinque incontri pomeridiani dalle ore 14.30 alle ore 16.30 a iniziare da martedì 26 luglio per finire venerdì 13 agosto.

Il laboratorio affronterà ovviamente la lettura di un brano scelto dalla Divina Commedia ma anche la metrica, la sua funzione e la natura lirica dell’opera.

Al fine di contribuire al contenimento della situazione epidemiologica si dovranno osservare le disposizioni in vigore al momento dello svolgimento dell’evento.

In caso di maltempo, il laboratorio verrà svolto all’interno del Crotto.

Prenotazioni entro il 22 luglio. Costo complessivo 20 euro (merende incluse).

Per maggiori informazioni 3667550411 oppure ilpargolario@gmail.com.