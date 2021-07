Dieci borse di studio per imparare a diventare amministratori di condominio donate allo Stein di Gavirate

A pochi mesi dalla sua nascita Camera Condominiale Varese, associazione che raccoglie gli Amministratori di Condominio varesini, rende pubblica una nuova iniziativa per il territorio: donerà infatti 10 borse di studio a neodiplomati dell’Istituto Edith Stein di Gavirate, Permetteranno loro di partecipare ai corsi di formazione della Camera condominiale per diventare Amministratori di Condominio. L’accordo è stato siglato questa mattina, 20 luglio, nelle sale del Miv, che hanno accolto la cerimonia.

«Una sinergia che ci avvicina ai professionisti di domani – spiega Andrea Leta, direttore generale di Camera Condominiale Varese – Che ci teniamo a supportare nella formazione, affinché possano portare nel mondo variegato dell’amministrazione di condominio, capacità, competenza e preparazione. Dare un’opportunità ai giovani riteniamo che sia il più grande dono che si possa fare, per garantire alle future generazioni una possibilità»

«Abbiamo nel nostro Istituto 1450 studenti, tra i 600 ed i 700 alunni all’anno sono da inserire nel mondo del lavoro – sottolinea Laura Ceresa, dirigente dello Stein – Grazie ad iniziative come queste abbiamo la possibilità di insegnare ai ragazzi esperienze relazionali fortissime ed importanti per il loro futuro. Questa corsia preferenziale per l’accompagnamento all’inserimento mirato e sostenuto è fondamentale per giovani studenti neodiplomati».

In sala anche Gianni Lucchina, Segretario Generale di AIME, associazione di imprenditori che ha da poco firmato una convenzione con Camera Condominale, che ha sottolineato l’importanza del fare rete, tra gli scopi di un’associazione di categoria di Imprenditori e che ha dato la sua disponibilità ad ulteriori collaborazioni con l’Istituto scolastico.

In collegamento zoom anche il Presidente dell’Unione Nazionale Camere Condominiali Michele Zuppardi, con lui Roberto Rizzo, responsabile didattico dell’Unione, Corrado Verniani, consigliere e Francesco De Marco segretario generale.

Che la cerimonia di accordo sia stata siglata al MIV, il multisala in pieno centro a Varese, non è peraltro casuale:

«Siamo orgogliosi di segnalare la convenzione stretta con il Multisala Impero di Varese – ha infatti aggiunto Leta – che ha aperto le sue porte anche ad una proposta eterogenea, che non è solo cinema, ma anche possibilità di ritrovarsi in gruppo, nella massima sicurezza e che ci permetterà di svolgere i nostri corsi di formazione da Maggio 2022. Ringraziamo Paola Frascaroli per questa opportunità ed Andrea Cervini per averci aperto le porte di questo spazio, nel cuore di Varese».