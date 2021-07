Domenica torna il mercatino dell’antiquariato a Castelseprio

Anche questo mese torna il Mercatino dell’Antiquariato a Castelseprio organizzato dall’Associazione del Seprio: l’appuntamento è per domenica 11 luglio, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 in via S. Giuseppe.

Il mercatino è già arrivato alla terza edizione, con un buon successo in termini di espositori e frequentazione, tanto che l’appuntamento per luglio era già stato annunciato come certo.

«Come nelle precedenti edizioni vi attendono interessanti novità! Espositori e membri dell’Associazione, vi aspettano numerosi per passare una domenica di aggregazione, di allegria ed emozioni. Sarà anche l’occasione per scambiarsi i saluti prima della pausa estiva, che si terrà nel mese di agosto, con la promessa di rivedersi a settembre più carichi che mai per un nuovo viaggio tra antichità e curiosità».

Il presidente dell’associazione Giuseppe Fogliano ricorda che il grande successo di questo evento «è stato possibile grazie al supporto del sindaco Silvano Martelozzo, degli assessori, dell’associazione carabinieri di Carnago e di tutti gli espositori che hanno dato il loro contributo, dimostrando responsabilità e voglia di ripartire».