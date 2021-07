Gianetti Ruote, martedì 20 luglio sciopero generale in Brianza

“Salviamo il lavoro”, Fim, Fiom e Uilm, nell’ambito della mobilitazione indetta da Cgil, Cisl e Uil della Brianza proclamano per martedì 20 luglio uno sciopero generale territoriale della Brianza, con presidio la mattina davanti la sede della Provincia di Monza e Brianza.

Fim, Fiom e Uilm della Brianza proclamano 4 ore di sciopero per martedì 20 luglio per salvare lavoro a sostegno della vertenza della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto per ritiro della procedura di chiusura del sito ed i conseguenti licenziamenti, per la dignità del lavoro, per la tutela del tessuto industriale e contro lo strapotere dei fondi di investimenti e la totale indifferenza di Confindustria, per un sistema economico basato sui diritti, la legalità e rispetto del lavoro.

Ulteriori 4 ore di sciopero saranno a disposizione delle Rsu aziendali le quali potranno decidere le modalità di articolazione.