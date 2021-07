Gli Amici del Monte Orsa portano a Saltrio “il pianista sull’oceano” di Baricco

Nuovo appuntamento culturale organizzato dall’associazione Amo-Amici del Monte Orsa, che quest’anno anima l’estate con tante iniziative all’insegna dello slogan Riparti-Amo.

Venerdì 23 luglio a Saltrio, alle 20.45 nella bella cornice di Palazzo Marinoni, la compagnia Non solo teatro metterà in scena il libro “Novecento” di Alessandro Baricco, da cui è stato tratto il film “La leggenda del pianista sull’oceano” per la regia di Giuseppe Tornatore.

«Siamo davvero contenti di invitarvi ad una serata speciale – dicono gli organizzatori – Una serata che vi porterà nel meraviglioso mondo di Novecento. Sarà un viaggio travolgente e saliremo anche noi a bordo del translatantico Virginian accompagnati dalla musica».

La serata è ad ingresso gratuito, ma è necessaria la prenotazione perché i posti sono limitati. Per prenotare scrivere una mail a amicidelmonteorsa@gmail.com

