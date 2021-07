Inaugurato a Maccagno il servizio navetta per ciclisti che porta in Forcora

È partito domenica 4 luglio il servizio shuttle che da Maccagno porta direttamente in Forcora.

Tanti bikers sono partiti per la prima volta dal largo Alpini a Maccagno per raggiungere la Forcora grazie al nuovo servizio shuttle promosso dall’associazione Veddasca Bike Experience in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Maccagno.

Un nuovo modo più sostenibile ed efficace per legare la Forcora e le valli anche al mondo della mountain bike e dell’escursionismo oltre che a quello dello scii, individuando così un turismo sportivo green.

La navetta ha come punto di partenza il largo Alpini a Maccagno dove c’è un ampio posteggio per lasciare la macchina e, prima di arrivare in Forcora, vede la fermata al Lago Delio.

«L’auspicio è che gli operatori economici sappiamo cogliere l’opportunità. Un’iniziativa che non è semplicemente rivolta ad un’attività sportiva come quella della mountain bike ma che ha un impatto turistico interessante. Certamente un’opportunità anche per Maccagno e per tutti i territori circostanti» racconta così Fabio Passera presente alla partenza della prima navetta.

Il servizio shuttle sarà attivo tutte le domeniche alle ore 8.45, 11.15 e 13.45. Per ulteriori informazioni e per prenotare: www.veddascabike.it nella sezione “prenotazioni shuttle”.