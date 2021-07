Inaugurazione ufficiale per il distaccamento dei Vigili del fuoco di Tradate

Inaugurazione ufficiale ieri mattina per la sede del distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Tradate, attiva da due anni ma che non aveva ancora avuto il “battesimo” delle alte cariche del Corpo nazionale.

L’occasione è arrivata proprio domenica mattina, con la presenza di Fabio Dattilo, capo nazionale del Corpo dei Vigili del fuoco, a Viggiù per presenziare al concerto della banda nazionale. Con lui sono intervenuti il direttore regionale della Lombardia Marco Cavriani e il comandante provinciale Antonio Albanese.

Ad accoglierli il sindaco di Tradate Giuseppe Bascialla insieme all’assessore Alessandro Morbi e ad altri rappresentanti della Giunta e al senatore della Lega Stefano Candiani che da sottosegreterio, nel primo Governo Conte, aveva ufficializzato la nascita del distaccamento.«Una presenza quella dei vigili del fuoco a Tradate che abbiamo sognato per quasi 20 anni – ha detto Candiani – e che ho avuto l’onore di istituire nel 2018. Oggi è una realtà importantissima per il soccorso tecnico urgente di tutto il Tradatese. Ora avanti con la sede definitiva».

«Bellissima giornata oggi per l’inaugurazione ufficiale del Distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Tradate, inaugurazione tanto attesa e purtroppo sempre rimandata causa Covid – ha detto l’assessore Alessandro Morbi –

Dal 7 dicembre 2019 data di insediamento del distaccamento tanti sono stati gli interventi effettuati dalla 13A, a tutti loro va il mio più grande ringraziamento per essere sempre presenti sul territorio per la nostra sicurezza e per ogni emergenza. Grazie ragazzi».