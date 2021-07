Incidente alle Grotte di Valganna, frontale auto-moto

Brutto incidente questa mattina, sabato 3 luglio, poco prima delle 9, a Induno Olona sulla strada statale 233 della Valganna all’altezza delle grotte. Un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora da accertare. Sul posto l’elisoccorso, l’ambulanza e i sanitari della croce rossa della Valceresio, uscite in codice rosso, che hanno prestato assistenza ai due conducenti. Il motociclista è stato trasportato all’ospedale di Varese. Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco di Varese, che hanno provveduto a mettere in sicurezza gli automezzi, e i carabinieri che hanno diretto il traffico sulla statale. Le code e i rallentamenti sono ora risolti. (foto)