La pagina Facebook locale dona libri alla biblioteca di Samarate

Le pagine Facebook locali sono solo luoghi di litigi e pensiero superficiale? Possono ambire solo a scontri furibondi sull’erba troppo alta nelle aiuole o sui divieti di sosta? Non sempre. Ci sono vari gruppi Facebook che stanno provando a creare un ambiente di dialogo e anche a creare iniziative per la comunità, uscendo anche dallo spazio web.

La pagina Bacheca Civica Samarate ha ad esempio lanciato un’iniziativa per arricchire la cultura della cittadina: ogni mese regala un libro alla biblioteca, previo dibattito proprio sulla pagina tra tre proposte diverse.

«L’idea è di valorizzare il ruolo sociale e culturale della pagina, come abbiamo fatto anche con altre iniziative come le mascherine arcobaleno» spiega Eliseo Sanfelice, capofila dei moderatori della pagina.

«Abbiamo pensato all’iniziativa dei libri pensando anche ad un legame con le associazioni locali che si occupano di libri e lettura, come Samarate loves books, Amici della biblioteca, e20Dversi», che sta portando avanti l’iniziativa “Luglio col libro che ti voglio”.

Questo mese il libro che è stato più votato – e dunque è stato donato alla biblioteca – è Apeirogon, di Colum McCann (nella foto di apertura: la consegna del libro all’assessore alla cultura Maura Orlando). La triade di proposte questo mese era selezionata da Silvano Monticelli, che così illustrava Apeirogon: «Una storia reale, per nulla romanzata, di una amicizia tra due padri, uno palestinese ed uno israeliano. Entrambi hanno perso una figli nel secolare scontro per il controllo della città di Gerusalemme. Fondamentale per comprendere gli eventi dello scorso mese».

Il mese precedente il libro vincitore è stato “La disciplina di Penelope” di Gianrico Carofiglio (in una triade selezionata da Eliseo Sanfelice, che ha donato anche gli altri due libri proposti, i volumi di Alessandro Di Battista e Giorgia Meloni.

La prossima triade proposta sarà fatta da tre libri sportivi, scelti da Valentino Celotto. Anche in questo caso saranno votati sulla pagina Facebook.