Per la panchina della Robur ci sarà il tandem Donati-Manetta

Dopo aver salutato l’esperto Guido Saibene, coach per una sola stagione, la Robur et Fides riparte con un’accoppiata giovane sulla panchina della prima squadra. Il capo allenatore “nella pratica” sarà infatti Gabriele Donati, classe 1989 e cavallo di ritorno alla società di via Marzorati mentre al suo fianco (e capo allenatore “nella teoria”) prenderà posto Andrea Manetta che invece è nato nel 1986 a conferma della scelta “verde” per guidare la Coelsanus.

Donati era stato già assistente in gialloblu insieme a Vescovi e Garbosi; nella scorsa stagione era invece andato a dirigere Castronno in Serie C Silver dove è stato a più riprese avversario proprio di Manetta, il quale era invece alla guida di Luino. Le due squadre si sono incrociate anche ai playoff, e a spuntarla (2-1) è stata Castronno.

Il “problema” è che Donati non ha i requisiti – ovvero il tesserino – per allenare in Serie B, anche perché negli ultimo anno e mezzo a causa del Covid sono stati fermati tutti i percorsi di aggiornamento e di assegnazione dei permessi per allenare. Per questo, nominalmente, la Coelsanus sarà guidata da Manetta che invece da anni ha tessera per allenare praticamente a ogni livello; quest’ultimo intanto si occuperà anche della formazione Under 19.

Ora la Coelsanus dovrà ragionare sulla ricostruzione della squadra: è probabile che gran parte dei giocatori in rosa nella stagione da poco conclusa (con una salvezza sudata) lasci la maglia gialloblu. Allegretti dovrebbe restare e attorno a lui verranno delineate le prossime mosse.