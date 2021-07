Lavoratore di 49 anni soccorso in Piave ad Albizzate

I soccorsi sono scattati nella tarda mattinata di venerdì 16 luglio quando è stata inoltrata una chiamata d’emergenza per un lavoratore in difficoltà in via Piave.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari con un’ambulanza dell’Sos di Azzate e un’automedica e hanno prestato soccorso ad un uomo di 49 anni di Marnate trasferito di li a poco al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo a Varese. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un lavoratore di un’impresa esterna impegnata in manutenzioni. L’uomo è in ospedale in prognosi riservata.