L’incrocio tra via Torino e via Taverna nel “mirino” di Cugliate Fabiasco Alternativa

Riceviamo e pubblichiamo la nota di “Cugliate Fabiasco Alternativo”, lista che candida Marco Gasparini come sindaco alle prossime elezioni amministrative

L’ingresso di un Paese è il proprio biglietto da visita, lo specchietto che riflette l’orgoglio, il senso di appartenenza, l’organizzazione e la vivacità di una Comunità!

Non riteniamo che l’incrocio tra via Torino e via Taverna, snodo principale della viabilità di Cugliate Fabiasco, meriti questo trattamento: un intervento di poche settimane trascinato per più di un anno ed ora abbandonato a se stesso! Si chiedono risposte e tempi certi per il suo completamento, lo scarica barile dell’amministrazione a discapito di società private (Enel e Telecom) non regge più!!!

Dopo i “parcheggi per moto volanti” ennesima pessima figura che rischia di farci passare, se già non lo siamo, per “barzelletta della Valle” e Cugliate Fabiasco Alternativo non ci sta