Chi manca all’appello della campagna vaccinale? Tra Varesotto e Comasco 1 su 5 non è ancora prenotato

La campagna vaccinale contro il covid-19 marcia a buon ritmo ma eliminati i problemi logistici e la scarsità di vaccini c’è un ultimo scoglio da superare: convincere coloro che ancora non si sono prenotati per la somministrazione.

Una scelta che di sicuro appartiene a motivazioni diverse, non ultima la stagione estiva e la concomitanza con le ferie, ma che se fino a pochi giorni fa potevano sembrare giustificabile ora, con la nuova ondata della variante Delta del virus non lo è più.

Vaccinarsi in fretta e con la copertura completa è la prerogativa per raggiungere quell’immunità necessaria a permettere di fermare il virus e scongiurare nuove chiusure e restrizioni.

Ma qual è lo stato dell’arte nel nostro territorio? I dati forniti da ATS Insubria sono disponibili solo per l’intero aggregato del proprio territorio di riferimento rappresentato dalla provincia di Varese e quella di Como. Si tratta complessivamente di 1 milione e 300mila cittadini che rientrano nelle fasce d’età superiori ai 12 anni per le quali è stato finora approvato l’utilizzo dei vaccini anti-covid.

Complessivamente un’immunità completa, che si ottiene con entrambi le dosi di vaccino, c’è l’ha il 51% della popolazione vaccinabile. A questi si aggiunge un 21% che ha avuto almeno la prima dose e un 4% che risulta quanto meno prenotato. C’è però un 23% di popolazione vaccinabile che ancora non ha prenotato il proprio turno, circa 305mila persone che non avranno nel breve periodo alcuna immunità nei confronti del virus, anche in fasce considerate ancora a rischio: il 16% dei sessantenni, un quinto dei cinquantenni e un quarto dei quarantenni. Tutte fasce d’età dove è dimostrato che la malattia, se sviluppata in forma grave, possa determinare gravi conseguenze di salute anche nel lungo periodo.

Stato delle vaccinazioni in provincia di Varese