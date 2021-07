La Swimmer inside, squadra amatoriale di nuoto con sede a Varese, ha nuotato il 26 Giugno scorso, in una maratona di otto ore in staffetta da Filicudi a Salina per il progetto “Eolie a nuoto sulla rotta dei delfini” promossa nell’ambito del progetto Europeo “Life Delfi“. «Iniziativa che ha l’obiettivo – spiega Monica Blasi, Presidente dell’associazione “Wildlife Conservation” – di ridurre le interazioni negative tra i delfini e le attività di pesca professionali in diverse aree del Mediterraneo».

Galleria fotografica Maratona a nuoto nelle Eolie per la Swimmer inside di Varese 4 di 9

Wildlife Conservation si occupa da anni della salvaguardia delle popolazioni di cetacei e tartarughe marine e del pronto soccorso tartarughe marine di Filicudi. «In una giornata indimenticabile in mezzo al mare nonostante il maestrale e le condizioni di meteo non favorevoli spiegano dall’associazione -, alcuni componenti della Swimmer Inside, tra cui Cinzia Nava, Cristina de Tullio,Mariella Nava, Monica Cordano, Sara Menardo, Stefano Trentin, ed altri amici nuotatori di acque libere, Greta Farina, Marco Formenti, Roberta Mauri, Stefano Salvatori, Thomas Giani, hanno affrontato con il sorriso la traversata partendo dal porto di Pecorini mare Filicudi arrivando a Rinella porto Salina dopo 25 km, per difendere la rotta dei delfini, promuovere la tutela del mare Eoliano e sostenere la causa dell’area marina protetta delle isole Eolie. La giornata si è conclusa con il recupero di Noè, una giovane tartaruga Caretta trovata in difficoltà a largo di Panarea ed affidata alle amorevoli cure di Filicudi Wildlife Conservation».