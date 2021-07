Marco Colombo corre con Daverio Davvero: “Sogno una Valbossa metropolitana”

Ha presentato la sua squadra con un post su Facebook, segnale dell’interesse verso il mondo dei social e del digitale che caratterizza questa sua terza corsa alla poltrona di sindaco di Daverio.

Marco Colombo ci riprova e lo fa con un gruppo civico, Daverio Davvero, composito e diversificato. Imprenditore, 57 anni, impegnato nella promozione del made in Italy e dell’azienda di famiglia, la Salumificio Colombo, attiva nella produzione di salumi dal 1922, è presidente di Aime settore agroalimentare.

L’ultima apparizione nella competizione amministrativa a Daverio è di dieci anni fa: «A 57 anni penso di potermi dedicare alla mia comunità oltre che alla mia azienda. Sarà un impegno assoluto che in caso di elezione mi vedrà coinvolto con presenza e dedizione – spiega Colombo -. Saremo improntati ad un lavoro in ottica innovativa cogliendo le opportunità che ci saranno per reperire fondi, dai bandi regionali a quelli nazionali ed europei, senza dimenticare il Piano nazionale di ripresa e resilienza ed il Recovery Fund. Coinvolgere i giovani per la digitalizzazione è uno dei nostri obiettivi, dato che servono nuove figure per affrontare le sfide in campo».

«È una candidatura civica, negli ultimi anni ho svolto un’attività non politica, ma di rappresentanza nel mondo delle associazioni di categoria, a sostegno del made in Italy – prosegue Colombo -. In questo tempo ho percepito sempre con più forza la necessità della collaborazione tra pubblico e privato, un aspetto fondamentale come la cooperazione tra i Comuni della Valbossa: per questo lavorerò per una “Valbossa metropolitana”, un tema che avremo modo di approfondire nei prossimi mesi di campagna elettorale. Elaboreremo il programma ascoltando le esigenze della cittadinanza e vivendo attivamente sul nostro territorio».

Nella squadra di Daverio Davvero sei donne e sei uomini: