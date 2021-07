Il ministro del Turismo: “Ci sono le condizioni per riaprire le discoteche”

«Si stanno approfondendo tutte le possibili condizioni utili per consentire in sicurezza la riapertura a pieno regime delle discoteche e delle sale da ballo, per renderle luoghi di aggregazione e di socialità sicura e controllata».

Lo ha dichiarato oggi nel corso di una risposta al Question Time in Parlamento, il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

«Del resto – ha dichiarato – le condizioni per riaprire le discoteche e le sale da ballo in una situazione di normalità ci sono, se pensiamo al positivo andamento delle vaccinazioni, all’utilizzo del certificato verde o al tampone negativo, alla misurazione della temperatura all’ingresso, ad una ragionata delimitazione della capienza, alla vaccinazione del personale di servizio e dipendente, alla tracciabilità degli utenti».

«Inoltre – ha concluso il ministro – ritengo che, riaprendo anche il ballo in pista, ma in sicurezza, nelle discoteche e nelle sale da ballo, si riuscirebbe a fronteggiare il fenomeno negativo e pericoloso delle aggregazioni incontrollate e occulte che avverrebbero presso locali o luoghi non idonei e privi di controlli, come, ad esempio, le case private o le spiagge. Pertanto, ferme restando le valutazioni del Ministero della Salute e del CTS, non posso che esprimere piena disponibilità a confrontarmi con le altre competenti amministrazioni affinché, nel più breve tempo possibile, sia consentita la piena fruibilità di discoteche e sale da ballo, visto che l’estate è già iniziata e i turisti stanno arrivando».