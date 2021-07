Nel weekend a Cassano Magnago arriva la sagra della Puglia

Da venerdì 9 a domenica 11 luglio, l’area feste in via Primo Maggio a Cassano magnago ospiterà la

sagra della Puglia

un nuovo evento culinario organizzato da Street Food Parade con il patrocinio del Comune della città.

Una festa che racchiude i gusti e i profumi unici di una terra magica.

Sembrerà di essere in vacanza nel Sud Italia gustando le friselle, le cozze alla tarantina, le orecchiette alle cime di rapa, le irresistibili bombette e molto altro ancora!

Così gli organizzatori: “Gli eventi di questa attesissima nuova stagione stanno riscuotendo un grande successo. Quando le persone sono felici e si trovano bene con noi ci invogliano a organizzare nuovi eventi ancora più coinvolgenti. Anche questo weekend non vediamo l’ora di accogliervi alla Sagra della Puglia, in completa sicurezza, tra specialità pugliesi, musica e la finalissima degli europei in diretta su maxischermo.”

Programma

Venerdì 9 luglio

Karaoke collettivo di Ariele Frizzante

Sabato 10 luglio

Fattincasa live con cover da Rino Gaetano a Bennato, da Battisti a De Andrè.

Domenica 11 luglio

Attesissima diretta su maxischermo della finale degli Europei di calcio, tutti pronti a tifare gli Azzurri per la sfida più importante!

Per i più piccoli ci sarà anche un tappeto elastico e il tiro al segno per poter giocare in libertà!

Inoltre, grazie alla tensostruttura di 1600 mq, i partecipanti potranno godersi l’intero weekend anche in caso di maltempo e in completa sicurezza.

PRENOTAZIONI CONSIGLIATE

Posti limitati (SOLO servizio al Tavolo)

Attivo il servizio di take away

Per prenotare compila questo semplice modulo online o invia un messaggio WhatsApp al numero +393495382384

Orari

Venerdì e sabato dalle 18 a mezzanotte

domenica dalle 11.30 alle 15.00 e dalle 18.00 a mezzanotte