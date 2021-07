Non ce l’ha fatta il cinghialino salvato al Sacro Monte

Non ce l’ha fatta il cinghialino salvato ieri mattina al Sacro Monte. L’annuncio è stato dato questa mattina da Giuseppe Marangon, che vive nel borgo di Varese ed è l’anima del piccolo agglomerato di case. Il piccolo di cinghiale era rimasto incastrato tra il palo di un cartello e il muro: salvato da un gruppo di residenti era stato portato da una veterianaria. Dopo le prime cure pareva si fosse ripreso ma questa mattina è morto.

Questo il post di Beppe Marangon, con il messaggio del veterinario.

“Ciao Beppe, purtroppo alle prime ore del mattino si è spento il nostro amico. Col passare delle ore, come spesso accade nelle contusioni polmonari, la situazione si è aggravata e nonostante l’ossigenonoterapia, gli analgesici e tutte le cure del caso, non è riuscito ad uscire da questa fase critica. Siamo tutti abbattuti perché, come accade con ogni nostro paziente, ci eravamo molto affezionati e speravamo a breve di poterlo rimettere in salute. Personalmente una lacrima l’ho versata!”