Notturno in musica, un omaggio a De André e Battisti

È dedicato ai grandi cantautori italiani il ‘Notturno in Musica’ di venerdì 30 luglio promosso dall’Associazione Musicale Rossini nel parco di Villa Ottolini Tosi in collaborazione con la città di Busto Arsizio per il cartellone BACultura per l’Estate.

“Proseguono gli appuntamenti di ‘BA Cultura per l’estate’ con la musica e i concerti nella suggestiva (e sicura) cornice del parco di Villa Ottolini Tosi – commenta la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Un appuntamento, quello con la musica, che sta dimostrando un gradimento sempre maggiore da parte del pubblico, anche nella stagione invernale. Ciò a dimostrazione che la cultura genera cultura, che l’interesse e la sensibilità possono affinarsi con la frequentazione degli eventi, grazie anche ad approcci adeguati. È uno degli obiettivi della programmazione culturale di questi anni: non solo arricchita nell’offerta, ma anche proposta in modo da arrivare a tutti, senza che nessuno si senta escluso a priori da quella che è sempre un’importante esperienza estetica ed etica”.

Roberto Bottini, tastiera, Marta Colombo, voce, Max Ferro, batteria, sono i protagonisti della serata che propone un repertorio musicale in cui le città, la società e l’amore sono alcuni dei temi raccontati nei testi delle canzoni di Dalla, Battisti, De Andre’, riproposte dal trio con arrangiamenti essenziali. Una speciale esibizione della sezione Pop/Rock della Rossini a cura dei docenti che vantano una brillante carriera artistica confermata dai successi ottenuti in tutta Italia oltre all’apprezzato livello di competenza in ambito didattico riconosciuto anche dal Trinity College London.

L’ingresso (ore 21.00) è gratuito con prenotazione su piattaforma eventbrite http://www.eventbrite.it/e/157252661945 oppure direttamente sul sito dell’Associazione www.amrossini.com