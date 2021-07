Pádel Ibérico, il negozio con le migliori offerte di racchette

È il gioco del momento che sta prendendo sempre più piede fra gli appassionati sportivi di ogni età. Le sue regole non sono troppo dissimili, in fondo, da quelle del tennis, ma le caratteristiche e la grandezza dei campi in cui viene praticato comportano la necessità di munirsi di racchette appositamente progettate, meno voluminose e senza corde. Vediamo quali sono le racchette d’alta gamma e media disponibili sul mercato sia per i principianti che per i giocatori più esperti.

Le migliori racchette da padel 2021

Le marche di attrezzatura tecnica per pàdel da noi trattate, sono: Akkeron, Babolat, Bullpadel, Dabber, Drop Shot, Enebe, Head Padel, Padel Session, Power Padel, Royal Padel, Siux, Star Vie, Vairo, Varlion, Vibora, Nox, Wilson, Black Crown e tante altre con varianti di modello quali, ad esempio, Avant, Lethal Weapon, Cañon, ecc… ecc… che potrai scoprire e ricercare nel nostro punto vendita on line. Per ognuna delle marche or ora qui su ricordate, siamo in grado di proporvi tutta una vasta serie d’opzioni e personalizzazioni. Visita: RACCHETTE DA PADEL 2021. Modelli specificatamente pensati per uomo, modelli disegnati e testati per donna, per qualsivoglia necessità o esigenza, anche la più particolare e stringente. Possiamo soddisfare praticamente tutti. Visita con fiducia la nostra vetrina su internet. La scelta della racchetta giusta è essenziale per ottenere il massimo dalla propria prestazione. Ciò vale tanto a livello privato individuale, in quanto praticante amatoriale, come per ogni atleta professionista o semiprofessionista che si rispetti. Non esiste una racchetta ideale per tutti e in tutte le situazioni, ma le ditte costruttrici ne progettano e realizzano talmente tanti modelli e versioni che è impossibile non trovare, fra questi, un tipo di racchetta che possa fare giusto al caso tuo e calzare come un guanto nella tua mano. Più nel dettaglio, l’offerta del nostro negozio comprende, fra le marche sopra citate, specialiste mondiali delle forniture tecniche per i giocatori di padél.

– Per esempio, le racchette del prestigioso marchio Babolat, modelli:

– Revenge Woman Padel

– colori: nero, Rosa, Bianco

– Counter Vertuo Padel

– Colori: nero, giallo, verde

– Technical Vertuo Padel

– Colori: nero, roseo, giallo

– Air Vertuo Padel

– Colori: nero, blu, arancione

– Counter Veron Padel

– Colori: nero, bianco, giallo

– Technical Veron Padel

– Colori: nero, bianco, Rosso

Solo per elencarne alcuni. Se farai clic sul nostro sito troverai una infinità di altre marche e modelli ordinabili direttamente e comodamente da casa. Potrai inoltre filtrare i risultati della tua ricerca nel nostro catalogo secondo il prezzo (dal meno costoso al più costoso o viceversa, elencando prima i modelli di lusso più cari), in base al nome del modello (in ordine alfabetico dalla A alla Z, o, al contrario, dalla Z alla A), a seconda della disponibilità di magazzino corrente, ecc…



Vasta selezione di prezzi per tutte le tasche

Senza sacrificare la qualità, né giungere a compromessi che degradino le prestazioni delle racchette, ci impegniamo costantemente per proporre ai clienti che si rivolgono al nostro negozio, le migliori racchette a un prezzo ragionevole, alla portata di tutti e concorrenziale.

Per praticare al meglio il pádel ibérico

In base all’esperienza e alla confidenza che avrai con il padél, cambieranno la forma e le caratteristiche intrinseche delle racchette, di cui possiamo offrirti più linee complete qualunque sia il tuo livello di pratica di questo sport ultimamente così tanto in voga fra la gente. Anche tra coloro che prima d’ora non lo abbiano mai praticato.

Partiamo dal livello del principiante per arrivare, in ultimo, a quello più avanzato

I neofiti del padél, preferiranno le racchette rotonde; elementi chiave di questo genere di racchette destinate a chi inizia a prendere confidenza con il padél, sono una estrema maneggevolezza, precisione nel colpire la pallina, una grande agilità e una struttura che agevola pure i non esperti aiutandoli a controllare le battute. Lo stesso modello è utilizzabile anche dai giocatori più smaliziati che ricerchino un più preciso controllo dei colpi. Altre forme quali quella semiogivale a imitazione di lacrima, o rassomigliante a un diamante, sono indirizzate a una platea di giocatori a un livello superiore per ottenere una centratura maggiore nell’utilizzo della racchetta (modelli a lacrima), o, nel caso delle racchette con forma ispirata al diamante, potenza nel momento in cui ci si appresta ad eseguire determinati tipi di colpo come lo smash.