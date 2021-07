I Patrini vincono il big match contro la Leonessa Brescia

Ultima giornata di campionato per i Patrini Malnate, che hanno battuto nel big match del Girone A la Leonesssa Brescia per 8-2, portandosi in vantaggio fin dai primi inning e, dopo una stasi centrale per merito di entrambe le difese, hanno sfruttato gli innning finali per arrotondare il risultato con delle belle azioni d’attacco.

Poco hanno valso le battute vigorose di Ghulam, Toigo e Asghar, i tre fuoricampisti bresciani, perché l’immensa opera difensiva del patrino Casale, sempre coadiuvato da tutta la squadra, ha prodotto solo un fuoricampo di Qadeer Asghar a basi vuote.

Sempre Gaetano Casale ha poi ricambiato con il suo fuoricampo raggiungendo in classifica generale il giovane Agnello.

Una vittoria strameritata e una soddisfazione per coach Francesco Volo che riporta i Patrini in cima al girone A superando proprio la Leonessa.

Il presidente del Gruppo Sportivo Ciechi Sportivi Varesini, Ruggero Brandellero e la presidente onoraria Adele Patrini manifestano a tutti i giocatori e assistenti l’orgoglio di questo settore agonistico di punta dell’associazione che abbraccia un’intera provincia.

A settembre riprenderà il campionato italiano LIBCI con i quarti affrontando l’ultima del girone B, ma da lì in poi saranno tutte partite a eliminazione diretta.