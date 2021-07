Perde il controllo e si schianta nella notte a Sesto Calende

Incidente stradale lunedì notte attorno alle 3 a Sesto Calende.

Qui dalla prima ricostruzione un uomo di 38 anni stava guidando la sua auto quando per cause ancora al vaglio ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi.

Lo scontro è avvenuto in via Angera e alle 3.20 i mezzi di soccorso son arrivati sul posto: un’automedica e un’ambulanza del Cva di Angera che hanno immobilizzato e soccorso il 38enne trasportandolo poi in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Varese.

Sul posto i carabinieri di Gallarate che hanno rilevato il sinistro.