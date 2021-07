Pfizer chiederà approvazione per una terza dose di vaccino. Gli enti regolatori: “Due dosi funzionano”

La multinazionale farmaceutica Pfizer è pronta a sottoporre agli enti regolatori, istituti come Fda negli Stati Uniti e l’agenzia europea dei medicinali in Europa, la richiesta di approvazione per una terza dose di vaccino anti-covid19.

Pfizer ha annunciato ieri che un’altra inoculazione potrebbe aumentare notevolmente l’immunità aumentando l’efficacia del sistema immunitario nei confronti delle nuove varianti del virus, come la Delta che sta provocando focolai in diversi paesi del mondo.

La casa farmaceutica spiega che i primi dati di uno studio interno suggeriscono che i livelli di anticorpi delle persone aumentano dopo aver ricevuto una terza dose da 5 a 10 volte contro il ceppo originario e la variante Beta rispetto alle prime due dosi.

La precisazione degli enti: “Il ciclo completo dei vaccini attuali protegge già dalle varianti”

All’azienda è però arrivata una risposta congiunta degli enti regolatori statunitensi (Centers for Disease Control and Prevention ed Fda) che specificano un aspetto importante: “Già oggi le persone che hanno ricevuto un ciclo completo di vaccinazioni sono protette dalle forme più gravi e dai decessi, inclusi quelli che possono essere causati dalle varianti attualmente in circolazione, come quella Delta. Praticamente tutti i ricoveri ospedalieri e i decessi dovuti al Covid 19 si riscontrano tra persone non vaccinate”.