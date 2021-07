Rotary Club “La Malpensa”, Sebastiano Nicosia è il nuovo presidente

Mercoledì 30 giugno scorso, nella splendida cornice di “Villa Parravicino” a Tornavento si è svolto il passaggio di consegne del Rotary Club Busto A. – Gallarate – Legnano “La Malpensa” tra il presidente in carica Arch. Claudio Crespi ed il presidente per l’anno 2021-2022 Prof. Dott. Sebastiano Nicosia che entra ufficialmente in carica dal 1° Luglio.

Durante il corso della serata, seguendo il tradizionale protocollo per la cerimonia del passaggio di consegne, un commosso ed entusiasta Crespi ha riassunto con per sommi capi il percorso dell’anno di presidenza, ringraziando tutto il Club per la collaborazione dimostrata e ricordando gli obbiettivi raggiunti nonostante la pandemia mondiale che inevitabilmente ha sconvolto la vita, non solo associativa, di tutti.

Il testimone è quindi passato, rappresentato simbolicamente dal collare, a Sebastiano Nicosia, il nuovo presidente che ha illustrato il programma e gli obbiettivi prefissati per il nuovo anno rotariano ed ha presentato la squadra che lo affiancherà.

A Claudio Crespi tutto il Club esprime «un caloroso ringraziamento per l’impegno profuso ed i risultati conseguiti nel corso dell’anno» e a Sebastiano Nicosia «i migliori auguri per la nuova presidenza».