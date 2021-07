Scontro tra due auto in A8, due feriti

Due auto si sono scontrate oggi, mercoledì attorno alle 14, lungo l’A8 nel tratto tra Solbiate Arno e Castronno, direzione Varese. Due persone, un uomo di 43 annio e una donna di 54, sono rimasti feriti in modo non grave in seguito all’impatto tra i mezzi. Sul posto sono arrivate due ambulanze, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco. Traffico fortemente rallentato.