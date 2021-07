Settimana Ciclistica Italiana, Ulissi vince la prima tappa

Firma di prestigio sulla prima tappa della Settimana Ciclistica Italiana, nuova corsa a tappe organizzata dal GS Emilia e interamente programmata in Sardegna. A vincere la frazione inaugurale tra Alghero e Sassari di 155,8 chilometri è stato il toscano Diego Ulissi con la maglia della UAE Team Emirates.

Ulissi è al secondo successo stagionale e dimostra così di essersi ripreso al meglio dopo l’intervento al cuore effettuato nel mese di gennaio. Sul traguardo di Sassari ha regolato un gruppo di corridori ristretto, dopo che gli strappi precedenti avevano fatto selezione: al secondo posto si è piazzato Alberto Bettiol, in gara con la maglia azzurra in preparazione alle Olimpiadi; terzo invece Giovanni Aleotti (Bora Hansgrohe) che di recente ha vinto una tappa e la classifica finale in Romania al Sibiu Tour.

Tra i piazzati altri azzurri: quinto Ciccone e settimo Moscon in mezzo a tanti altri corridori di ottimo livello che si sono iscritti alla corsa sarda. Da Groβschachner a Vanmarcke, da Hermans a Zakarin.

Giornata vivace quella della Eolo-Kometa, tornata in gara proprio alla Settimana Italiana per dare il via alla seconda metà di stagione. Come di consueto la squadra di Ivan Basso ha animato le azioni da lontano: tra gli uomini in fuga si è distinto Luca Wackermann, rimasto all’attacco sino a una ventina di chilometri dal traguardo. Con lui lo svizzero Pellaud (Androni-Sidermec), il norvegese Abrahamsen (Uno X-Pro) e il belga Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise).

Domani si ripartirà quindi con Ulissi in maglia da leader della corsa; si andrà da Sassari a Oristano (185,5 Km) con un percorso nervoso fino alla salita del valico della Madonnina. Poi, al termine della discesa successiva, lungo tratto di pianura, buona per i velocisti rimasti in gruppo.