Bialaszewski: “Grazie ai ragazzi: ottenuto quello che volevamo”

BIALASZEWSKI 1 (a DAZN) – «Sono felice per lo sforzo che è stato fatto in una domenica perfetta. Abbiamo raggiunto la salvezza facendo bene nei due aspetti del gioco, ovvero in attacco e in difesa. La squadra ha giocato insieme ed era quello che avevamo preparato in settimana; sapevamo di avere tre partite per centrare l’obiettivo salvezza e abbiamo dato tutto».

BIALASZEWSKI 2 – «Non posso che ringraziare i miei ragazzi che hanno affrontato con la giusta mentalità e determinazione il match facendo esattamente ciò che avevamo preparato. Non è mai facile vincere in trasferta ma abbiamo ottenuto ciò che volevamo.

BIALASZEWSKI 3 – «Sulle difficoltà di Sassari non posso parlare: guardo alle cose che riguardano la mia squadra, a ciò che avevamo preparato e allo sforzo che abbiamo fatto. Dopo un inizio complicato siamo stati bravi a fare ciò che dovevamo per vincere».

MANNION 1 – «Oggi è stata di sicuro una vittoria di squadra alla quale tutti i miei compagni hanno contribuito. Per noi era un appuntamento molto importante, abbiamo lavorato molto duro in settimana e si è visto il risultato, per come è andata in campo».

MANNION 2 – «Un po’ di rammarico c’è di sicuro per non essere più avanti in classifica: abbiamo perso un paio di partite che potevamo portare a casa. Siamo contenti per la salvezza ma vogliamo vincere le prossime due partite che rimangono. Siamo una squadra giovane, con tanti giocatori con poca esperienza in Europa. Per me e per tutti noi è una stagione di crescita».

SARDARA (Pres. Sassari) – «Chiedo scusa a tutti perché quello che si è visto in campo è vergognoso. I giocatori ci hanno detto chiaramente che non vedono l’ora di andare a casa, che hanno fatto il loro lavoro. Bene: lavoreranno ancora per un periodo che il club riterrà di farli lavorare. E’ stata una stagione complicata ma abbiamo sempre supportato la squadra: vedere come sono scesi in campo oggi è qualcosa di vergognoso. Domani mattina facciamo allenamento presto perché Sassari è una squadra che merita rispetto».