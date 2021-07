Simone Miele scatenato: vince il “Casentino” e allunga nella IRCup

Trova il modo migliore di festeggiare il proprio compleanno, Simone Miele: insieme alle 33 candeline, il pilota di Olgiate Olona ha trovato sulla torta il trofeo del vincitore al Rally Internazionale del Casentino. Un autoregalo eccellente e… doppio, perché con il successo ottenuto sulle strade della provincia di Arezzo il pilota varesotto allunga in testa alla classifica della IRCup 2021, la serie che negli anni scorsi ha visto trionfare due volte un altro talento nostrano, Damiano De Tommaso. (foto in alto di Edoardo Cazzaro/Varesenews)

Miele, in gara con una Citroen Ds3 Wrc insieme al navigatore luinese Roberto Mometti, prima degli avversari ha dovuto battere qualche recente problema fisico: arrivato non ancora al meglio in Toscana però, Simone non ha avuto esitazioni e si è preso il primo gradino del podio. Un capolavoro di tattica e gestione oltre che di velocità: l’equipaggio varesotto ha vinto una sola delle sette prove speciali in programma, la terza, prendendo il comando della classifica proprio mentre il rivale più pimpante – Bostjan Avbelj – si è ritrovato a fare i conti con una foratura.

Da quel momento in avanti Miele e Mometti hanno lasciato sfogare il pilota sloveno su Skoda Fabia (12° al traguardo) mantenendosi però vigili rispetto alle prove di Alessandro Re, Rudy Michelini (entrambi su VW Polo R5) e Michele Rovatti (Skoda Fabia R5) che hanno concluso la gara in quest’ordine separati di pochi decimi l’un l’altro ma distanti oltre 17″ dall’accoppiata targata Varese.

Buona anche la prova del secondo equipaggio di famiglia: il veterano Mauro Miele, padre di Simone, ha concluso ottavo asssoluto insieme a Luca Beltrame a bordo della Skoda Fabia R5 gestita a sua volta dalla DreamOne Racing.

Quello al Casentino è il secondo successo stagionale per Miele e il secondo su tre gare della IRCup dopo la vittoria al “Taro” e al terzo posto al “Piancavallo”. Il calendario della importante serie sostenuta da Pirelli proporrà come quarto appuntamento “l’Appennino Reggiano” a fine agosto e terminerà a ottobre con il “Città di Bassano”.